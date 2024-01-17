Информационное табло на остановке в Брянске починили после жалобы в соцсетях
Информационное табло на остановке «Товары для дома» в Брянске починили после жалобы жителей в соцсетях. Об этом сообщили в городской администрации.
В социальных сетях жители пожаловались на сломанное электронное табло на остановке общественного транспорта «Товары для дома». Оперативно на место прибыли специалисты отдела по транспорту горадминистрации. Табло сняли, отремонтировали и вернули на место.
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