Иномарка сбила двух человек на обочине на брянской трассе

Два человека попали под машину на обочине на трассе в в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 2 км автодороги «Ковшовка-ст. Свень» в Брянском районе произошла авария. 29-летний водитель на Nissan Flv Trf врезался в Volkswagen Polo. Иномарка пропускала людей на пешеходном переходе. От удара Volkswagen отбросило на 48-летнюю женщину и 41-летнего мужчину, которые стояли на обочине. Оба пешехода с травмами были госпитализированы.

Полиция проводит проверку.