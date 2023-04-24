Иномарка сбила пенсионера на скутере в Выгоничах

62-летний водитель скутера получил травмы при столкновении с Audi в посёлке Выгоничи. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Советская в посёлке Выгоничи произошла авария. 34-летний водитель за рулём Audi А4 при обгоне столкнулся со скутером Racer. 62-летний водитель двухколёсного транспорта поворачивал налево.

Пожилого мужчину госпитализировали с травмами. В момент ДТП он был в шлеме.

Полиция проводит проверку по факту аварии.