Капремонт трассы стартовал в Брянском районе

Капремонт трассы «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» стартовал в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошёл участок трассы «Брянск-Дятьково-граница Калужской области». Специалисты «Брянскавтодор» приведут в порядок участок от пересечения с улицей 50-й Армии города Брянска в направлении Дятьково.

Работы на объекте уже стартовали. Подрядчик занимается расширением дороги на отдельных участках.

Всего в этом году в порядок приведут 7,7 километра автодороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Работы пройдут на трёх участках. Везде специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.