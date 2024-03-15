Капремонт трассы стартовал в Брянском районе

Капремонт трассы «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» стартовал в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошёл участок трассы «Брянск-Дятьково-граница Калужской области». Специалисты «Брянскавтодор» приведут в порядок участок от пересечения с улицей 50-й Армии города Брянска в направлении Дятьково.
Работы на объекте уже стартовали. Подрядчик занимается расширением дороги на отдельных участках.
Всего в этом году в порядок приведут 7,7 километра автодороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Работы пройдут на трёх участках. Везде специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
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