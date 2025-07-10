Капремонт улицы Строкина в Брянске стартует в пятницу. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска в пятницу, 11 июля, стартует капитальный ремонт улицы Строкина. Подрядная организация «СК Стройгрупп» приведёт в порядок участок от улицы Горбатова до улицы Визнюка. Фактически здесь появится новая дорога.

В мэрии попросили автовладельцев не парковать транспорт на проезжей части. Машины будут мешать проведению дорожных работ.