Километр улицы Кромской отремонтировали в Брянске по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Бежицком районе Брянска привели в порядок часть улице Кромской. Подрядчик ООО «Свеньагродорстрой» обновил около километра дороги от улицы Молодой Гвардии до улицы Смольной. Там уложили новый асфальт и построили тротуары. Также на фонарные столбы установили светодиодные светильники.

На проезжей части сделал искусственные неровности, нанесли разметку и поставили дорожные знаки.