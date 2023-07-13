Круговой перекресток может появится на перекрестке около нового моста в Брянске

Круговой перекресток могут организовать на перекрестке улиц Горького и Калинина около нового моста в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты занимаются вопросом организации транспортного движения на перекрёстке улиц Горького и Калинина в областном центре. С запуском Славянского моста интенсивность движения там возрастёт.

Губернатор Александр Богомаз и руководство города рассмотрели варианты решения проблемы. Так, автовладельцы предлагают обустроить в этом месте кольцевое движение. Глава региона поручил найти самое эффективное решение.