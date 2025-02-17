Легковушка и микроавтобус столкнулись в Почепе

Молодой человек пострадал при столкновении с легковушки с микроавтобусом в Почепе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В субботу, 14 февраля, в Почепе в районе дома № 34 улице Усиевича произошло ДТП. 24-летний водитель за рулём автомобиля Ford Mondeo выехал на встречную полосу, и врезался в «ГАЗ 2705».

Травмы получил 19-летний пассажир микроавтобуса. Его отвезли в больницу.

На водителя сотрудники полиции составили протокол. Следователи разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.