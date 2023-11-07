Легковушка сбила мужчину на переходе в брянском посёлке

24-летний мужчина травмировал голову и сломал ногу, попав под машину на переходе в посёлке Ивот. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Ленина в посёлке Ивот Дятьковского района произошло ДТП. 35-летний водитель на «ВАЗ 21112» сбил 24-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу по нерегулируемому переходу.

Пешехода с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и открытым переломом ноги отвезли в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.