Легковушка снесла столб в Большом Полпино

Легковой автомобиль сбил электрический столб в Большом Полпино. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

17 марта в Володарском районе Брянска произошла авария. В Большом Полпино с дороги съехал автомобиль и врезался в электроопору. От удара столб рухнул на машину.

На происшествия прибыли спасатели. Они отключили аккумуляторную батарею на автомобиле. Люди в ДТП не пострадали.