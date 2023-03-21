Легковушка столкнулась с уборочной машиной в Брянске

Водитель легковушки сломал ногу в аварии с уборочной машиной в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на автодороге-защитная дамба «Брянск-Брянск-2» в районе улице Речной в Володарском районе Брянска. 32-летний водитель на LADA GRANTA не соблюдал дистанцию. Легковушка врезалась в двигающуюся в попутном направлении вакуумную уборочную коммунальную машину. Она чистила проезжую часть с включенным проблесковым маячком.

Водитель легковушки с открытым перелом правого колена попал в больницу. Полиция проводит проверку.