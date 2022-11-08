Mazda сбила пенсионерку в брянском дворе

В Брянске 74-летняя женщина попала под колёса иномарки во дворе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Костычева в областном центре. 33-летний водитель на Mazda 6, двигаясь задним ходом по двору, сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка шла сзади автомобиля.

Женщина получила ушиб головы. После осмотра её отпустили домой с назначением лечения.

На водителя инспекторы составили протоколы за тонировку, а также непристёгнутый ремень безопасности и использование телефона за рулём. По факту ДТП полицейские проводят проверку.