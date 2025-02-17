Молодого брянца ждёт суд за вождение в нетрезвом состоянии

Молодого брянца ждёт суд за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В преступлении обвиняют 24-летнего неработающего жителя Брянского района.

По версии дознания, 1 декабря 2024 года ночью у дома № 99в по проспекту Московскому в Брянске инспекторы ДПС остановили автомобиль Chevrolet. Водитель был пьян.

Полицейские выяснили, что фигурант 22 февраля 2024 года был лишен водительских прав за аналогичное нарушение закона.

Обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что в гостях у родственников пил вино, но решил поехать на машине домой.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.