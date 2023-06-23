Мужчина погиб на пожаре в Брасово

На пожаре в жилом доме в селе Брасово погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство очевидцы сообщили о пожаре в селе Брасово. На улице Советская загорелся частный жилой дом. Четыре отделения на пожарных автоцистернах боролись с огнём около часа.

На пожаре погиб человек. Причину возгорания установят специалисты.