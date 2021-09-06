На 200 брянских автобусах разместили наклейки для водителей и пешеходов

В регионе реализуют проект «Безопасность дорожного движения».

На 200 брянских автобусах разместили информационные наклейки, призванные напомнить о правилах безопасного поведения на дороге.

Как сообщает областная ГИБДД, проект реализован в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наклейки призывают жителей Брянской области соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности, не разговаривать по телефону за рулем и применять световозвращающие элементы.

«Практика показывает, что информационные материалы по тематике дорожной безопасности, размещенные в доступных для восприятия местах, играют положительную роль в повышении культуры безопасного поведения при участии в дорожном движении, что в свою очередь должно повлиять на уровень аварийности на наших дорогах», – отметили в ГИБДД.