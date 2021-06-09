На брянских дорогах будут ловить пьяных водителей

ГИБДД проведет профилактическое мероприятие.

С 11 по 14 июня в Брянской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут выявлять факты управления транспортом водителями в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных прав.

В ГИБДД напомнили: сообщить о пьяном водителе можно ближайшему наряду ДПС либо по телефонам: 74-36-84 и 74-71-02.