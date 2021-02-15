На брянских трассах проверяют световозвращающие элементы

В регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

В Брянской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Как сообщает областная Госавтоинспекция, с 15 по 16 февраля на федеральных трассах, проходящих по территории Брянской области, будет усилен контроль за участниками дорожного движения.

Мероприятие направлено на снижение количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Сотрудники ГИБДД проконтролируют предоставление преимущества в движении пешеходам. Также будет усилен контроль за применением световозвращающих элементов пешеходами, передвигающимися вне населенных пунктов.