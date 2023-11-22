На брянской трассе обновили мост через реку Поконка
На трассе в Гордеевском районе рабочие капитально отремонтировали мост через реку Поконка. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
В Гордеевском районе подрядная организация ООО «Вестроуд» завершила капитальный ремонт моста через реку Поконка. Сооружение расположено в деревне Рудня-Воробьёвка на автомобильной дороге Гордеевка-Ширяевка. Рабочие сделали водопропускные трубы и откосы. Специалисты также обновили проезжую часть и тротуары, установили новое барьерное ограждение.
Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Читайте также
Новости регионов
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.