На брянской трассе обновили мост через реку Поконка

На трассе в Гордеевском районе рабочие капитально отремонтировали мост через реку Поконка. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В Гордеевском районе подрядная организация ООО «Вестроуд» завершила капитальный ремонт моста через реку Поконка. Сооружение расположено в деревне Рудня-Воробьёвка на автомобильной дороге Гордеевка-Ширяевка. Рабочие сделали водопропускные трубы и откосы. Специалисты также обновили проезжую часть и тротуары, установили новое барьерное ограждение.

Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».