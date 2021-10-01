На брянском участке трассы Украина установили три шериф-балки

Устройства призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

На 404-м, 426-м и 516-м километрах трассы М3 Украина в Брянской области для повышения безопасности пешеходов установили три шериф-балки. Приборы установлены рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами и остановками общественного транспорта.

«Шериф-балка – это специальное устройство, имитирующее проблесковые маячки патрульной машины ДПС. Прибор начинает работу автоматически с наступлением темного времени суток, его мигание заметно на большом расстоянии.

Всего на брянских дорогах действуют шесть инновационных устройств, установленных на аварийно-опасных участках. В конце сентября шериф-балку установили в Выгоничском районе.