На двух улицах в Брянске перекроют движение

Ограничения связаны с земляными работами.

С 10.00 до 18.00 22 июня перекроют движение транспорта у дома № 17/1 по улице Вал Сафроновой в Советском районе. Как сообщили в мэрии, это связано с прокладкой газовых сетей.

С 23.30 22 июня до 5.00 23 июня и с 23.30 23 июня до 5.00 24 июня движение перекроют на участке от ТЦ «Пушкинский» до дома № 68 по улице Пушкина в Володарском районе. Здесь рабочие будут менять теплосети.