На переездах в Трубчевском районе ограничат движение

Ограничения будут действовать в течение двух дней.

9 и 10 июня 2021 с 9.00 до 16.00 на железнодорожном переезде 33 км перегона Новенькое – Трубчевск и на железнодорожном переезде 44 км станции Белая Березка ограничат движение транспорта.

Из-за ремонта дорожного покрытия для движения будет открыта только одна полоса, сообщает областная ГИБДД.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.