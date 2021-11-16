На переезде в Жуковке установили видеокамеру

Актуальные темы

Новости партнёров

В связи с поступающими жалобами в адрес антимонопольного органа на ненадлежащую рекламу медицинских услуг, заместитель руководителя управления- начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» провел финальное занятие образовательного проекта «IT-семья». Более двух десятков слушателей первого набора закрепили пройденный материал, детально разобрав свои индивидуальные практические кейсы, а также познакомились с цифровым видеосервисом Wink.

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».