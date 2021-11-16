На переезде в Жуковке установили видеокамеру
Камера видеонаблюдения фиксирует нарушения со стороны водителей.
На железнодорожном переезде станции Жуковка установили видеокамеру, фиксирующую нарушение правил пересечения путей.
Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», сведения о нарушениях будут поступать в ГИБДД, где примут решение о вынесении штрафа или лишении прав водителя, пренебрегшего правилами.
Водителей просят строго соблюдать правила при пересечении железнодорожных путей.