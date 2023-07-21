На трассе в Дятьковском районе укладывают верхний слой асфальта

На трассе в Дятьковском районе рабочие сделали остановки и укладывают верхний слой асфальта. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

На автодороге Фокино-Стеклянная Радица в Дятьковском районе продолжается капитальный ремонт. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» приводит в порядок 2,8 километра трассы.

Рабочие уже установили крытый остановочный павильон, построили тротуар и завершают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также специалисты обустраивают остановочные и посадочные площадки.

Подрядчику ещё предстоит отремонтировать водопропускную трубу и съезды. Работы должны закончить в этом году.