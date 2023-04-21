На трёх улицах Брянска идёт ремонт

На трёх улицах Брянска подрядчики ремонтируют дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В областном центре продолжается ямочный ремонт. Делают его большими картами. В пятницу, 21 апреля, дорожники работают на улицы Бежицкой в районе Городищенской горки, а также на улице Калинина от Чёрного моста в сторону Набережной. А подрядная организация ООО «Дорстрой 32» продолжает менять асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Ульянова до улицы III Интернационала.

Автовладельцев попросили не парковаться вдоль ремонтируемых улиц и по возможности объезжать эти участки.