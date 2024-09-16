На улице Флотской обустраивают прибрежную зону
В микрорайоне на улице Флотской обустраивают прибрежную зону. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Брянске идёт строительство улично-дорожной сети в новом микрорайоне по улице Флотской. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» в настоящее время обустраивает нижний слой асфальтобетонного покрытия на одном участке дороги. Также рабочие готовят земляное полотно и слой из щебня на другом участке. Кроме того, специалисты забивают сваи под устройство подпорной стенки на прибрежной зоне.
Строительство ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Читайте также
Новости регионов
«Славутич» в выигрыше
Долгожданное событие для любителей спорта: в Смоленске встречают большой хоккей. Смоленская хоккейная команда «Славутич» принимает участие в экстралиге открытого чемпионата Белоруссии. Первая игра смолян прошла 8 сентября на своём льду во Дворце спорта «Юбилейный». Наши ребята сыграли с ХК «Авиатор» из Барановичей. Соперники были сильными и опытными. Но и у смолян было многое для победы
Родные стены
В регионе продолжают развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые точки притяжения для гостей и смолян. Ближайшими планами в этой сфере поделился губернатор Василий Анохин, подчеркнув, что «развитие туристической инфраструктуры – это инвестиция в будущее». Фото на память «На улицах Гагарина поставим указатели-ориентиры и карты. Также обустроим в сквере Ветеранов качели, скамейки и вазоны. Организуем площадки
Пойти учиться
Как в регионе создают условия для подготовки молодых специалистов. Начался новый учебный год. И сотни смолян – вчерашних выпускников решили получать дальнейшее образование на территории региона, сделав свой выбор в пользу местных вузов и учреждений СПО. На Смоленщине создают условия, чтобы и после получения диплома ребята оставались на малой родине – здесь же строили карьеру,