На ж/д переезде Белые Берега ограничат движение транспорта на неделю

Проезд будет осуществляться ограничено по одной полосе.

С 22 по 25 июня 2021 с 08.00 до 17.00 на железнодорожном переезде 114 км пк 1 станции Белые Берега ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Брянску.

На переезде будут вскрывать настил и ремонтировать железнодорожные пути. Также будут асфальтировать дорожное полотно.

Движение автотранспорта будет затруднено.