Нетрезвый пешеход попал под машину на трассе под Брянском

Иномарка сбила пьяного мужчину на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 108 км автодороги «подъезд к городу Брянск от автодороги М-3» Брянского района. 28-летний водитель на микроавтобусе Fiat Ducato сбил 35-летнего пешехода. Мужчина в красной куртке и темных брюках переходил проезжую часть.

Пешехода с множественными травмами госпитализировали в больницу. Там же унего установили состояние опьянение.

Полиция проводит проверку по факту аварии.