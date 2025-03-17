Ограничение для фур ввели на дорогах Брянщины

Ограничение для большегрузных автомобилей ввели на трассах Брянщины. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Ограничение движения для большегрузных автомобилей ввели на региональных и межмуниципальных автодорогах Брянской области. Оно действует до 13 апреля.

Временное ограничение вводится в период уменьшения несущей способности автодорог. Это необходимо для сохранения покрытия в период весеннего паводка.

Запрет распространяется на транспортные средства, у которых предельно допустимая нагрузка на ось составляет 4 тонны и более. Владельцы этих автомобилей не должны выезжать на дороги региона либо им придется возместить причинённый ущерб. Контроль осуществляет передвижной пост весового контроля.

Ограничение движения не распространяются на международные перевозки, на автомобили, доставляющие продукты, лекарства, топливо, грузы для сельского хозяйства, строительства и ремонта объектов социального назначения, перевозка почты, автомобили специальных служб.