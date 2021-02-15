Парковку в центре Бежицы отдали инвалидам

Жители Брянска возмущены дорожными нововведениями.

Брянцы недовольны новыми дорожными знаками по улице III Интернационала. Как рассказал местный житель в соцсетях, не так давно у дома № 10 дорожники обустроили парковочные карманы.

«Конечно, удобнее стало парковаться и жителям соседних домов, и другим людям… Но совсем недавно на всех столбах под знаками, обозначающими места парковки, внизу разместили знаки «Парковка для инвалидов». На всех столбах, вдоль всех парковочных карманов. Штраф 5000 рублей, если кто забыл. Вот и вопрос: в чем логика перекрыть всю парковку данными знаками!?» – недоумевает он.

«Видать, там живет много инвалидов с машинами», «Вот и посмотрим, сколько там будет стоять инвалидов», – отмечают в комментариях горожане.