Перед судом предстанет виновник ДТП с четырьмя пострадавшими
Суд ждёт водителя, который в нетрезвом виде спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Специализированный отдел Следственного управления УМВД по Брянской области завершил расследование дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя. Авария произошла около полуночи 10 октября 2022 года в Рогнединском районе. 21-летний пьяный водитель на «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus.
21-летний водитель «ВАЗа» и его 17-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы, а 64-летний водитель иномарки и его 60-летняя пассажирка – средней тяжести.
Фигуранту предъявлено обвинение. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Дубровский районный суд.
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