Пешеход попал под машину в Новозыбкове

48-летний пешеход травмировал голову, попав под машину в Новозыбкове. Об этом сообщили и в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Первомайской в городе Новозыбкове. 22-летний водитель на «ВАЗ-2107» сбил 48-летнего пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте неподалёку от перехода.

С закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами пешехода увезли в больницу. На водителя инспекторы составили несколько протоколов, в том числе за отсутствие страховки.