По нацпроекту отремонтировали 7,7 километра трассы в Брянском и Дятьковском районах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Три участка автодороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области отремонтировали в Брянской области в этом году. Подрядчики привели в порядок 7,7 километра трассы в Брянском и Дятьковском районах.

От пересечения с улицей 50-й Армии в Бежицком районе Брянска в направлении Дятьково уложили новый асфальт, построили тротуары, отремонтировали остановки. А на к городу Фокино появился перекресток с круговым движением. Также ремонт сделали от Дятьково в сторону границы с Калужской областью. На всех участках укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».