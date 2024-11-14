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По нацпроекту отремонтировали 7,7 километра трассы в Брянском и Дятьковском районах

2024, 14 ноября 18:38 На дорогах
По нацпроекту отремонтировали 7,7 километра трассы в Брянском и Дятьковском районах
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По нацпроекту отремонтировали 7,7 километра трассы в Брянском и Дятьковском районах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

Три участка автодороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области отремонтировали в Брянской области в этом году. Подрядчики привели в порядок 7,7 километра трассы в Брянском и Дятьковском районах.

От пересечения с улицей 50-й Армии в Бежицком районе Брянска в направлении Дятьково уложили новый асфальт, построили тротуары, отремонтировали остановки. А на к городу Фокино появился перекресток с круговым движением. Также ремонт сделали от Дятьково в сторону границы с Калужской областью. На всех участках укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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