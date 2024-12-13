По нацпроекту в порядок привели улицу Дятьковская в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошла улица Дятьковская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «Водоканал Дубровский» привела в порядок более 2,2 километра дороги от улицы Клинцовской до улицы Угольной.

Специалисты проложили двухуровневую ливневую канализацию с канавами на обочине и подземными трубами. Затем они заасфальтировали проезжую часть и построили тротуары. Вдоль дороги рабочие установили современные светодиодные фонари.

Также на участке поставили 99 дорожных знаков. На протяжении всей улицы скорость движения ограничена 20 километрами в час.