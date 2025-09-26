По технологии холодной регенерации ремонтируют 11,5 километра трассы в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса «Клинцы — Гордеевка — Красная Гора» — д. Унеча в Клинцовском районе. 11,5 километров дороги обновляет подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой».

Специалисты применяют при ремонте технологию холодной регенерации. Старое покрытие снимут, смешают с другими компонентами и вновь уложат на проезжую часть. Также рабочие отремонтируют пересечения и примыкания с дорогой, а в завершении нанесут разметку термопластиком.