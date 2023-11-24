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Почти шесть километров трассы отремонтировали в Стародубском округе

2023, 24 ноября 11:34 На дорогах
Почти шесть километров трассы отремонтировали в Стародубском округе
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Почти шесть километров трассы отремонтировал подрядчик в Стародубском округе. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении. 

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Стародубском муниципальном округе отремонтировали 5,7 километра автодороги Стародуб-Новые Ивайтёнки. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» расширила дорогу до 8 метров. Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, оборудовали посадочные площадки и установили новые автопавильоны. В населённых пунктах рабочие построили тротуары и поставили фонари.

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