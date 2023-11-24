Почти шесть километров трассы отремонтировали в Стародубском округе

Почти шесть километров трассы отремонтировал подрядчик в Стародубском округе. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Стародубском муниципальном округе отремонтировали 5,7 километра автодороги Стародуб-Новые Ивайтёнки. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» расширила дорогу до 8 метров. Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, оборудовали посадочные площадки и установили новые автопавильоны. В населённых пунктах рабочие построили тротуары и поставили фонари.