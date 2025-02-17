Почти шесть тысяч километров брянских дорог очистили от снега

Почти шесть тысяч километров брянских дорог очистили рабочие от снега за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

С субботы на воскресенье брянские дорожники ликвидировали последствия снегопада. На дорогах работали 247 единиц техники.

Специалисты очистили от снега около шести тысяч километров автодорог. Свыше километров трассы обработали от гололёда. На это потратили более шести тысяч тонн пескосоляной смеси.