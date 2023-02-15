Подростка на мопеде задержали брянские инспекторы

Подростка на мопеде без прав задержали стражи порядка в Стародубском округе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В селе Солова Стародубского муниципального округа на улице Пархоменко сотрудники ДПС остановили мопед «Альфа» под управлением 17-летнего водителя. Прав у юноши не оказалось. Хотя по закону он мог пройти обучение, сдать экзамены и получить документ категории «М» и подкатегории «А1» уже с 16 лет.

Информация о правонарушении инспекторы отправили в отдел по делам несовершеннолетних. Родителям подростка грозит административная ответственность.