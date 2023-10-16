Подросток на мопеде без прав попал в ДТП в Унече

14-летний мальчик на мопеде столкнулся с иномаркой в Унече. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На перекрестке улиц Горького и Мичурина в городе Унеча произошло ДТП с пострадавшими. 46-летний водитель за рулём Volkswagen Jetta не пропустил мопед Honda Dio. Двухколёсным транспортом управлял 14-летний юноша. Врачи диагностировали у мальчика перелом ноги и ссадины. Госпитализация ему не потребовалась.

Права управления транспортом у подростка не было. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.