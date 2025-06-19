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Подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальта на трассе в Комаричском районе

2025, 19 июня 13:05 На дорогах
Подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальта на трассе в Комаричском районе
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Подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальта на трассе в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В план ремонта дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла трасса Комаричи-Севск в Комаричском районе. Подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой» приводит в порядок 5,4 километра дороги.

В настоящее время специалисты укладывают выравнивающий слой асфальта. Помимо нового асфальта, на трассе рабочие укрепят обочины и откосы, заменят старое барьерное ограждение. Подрядчик привет в порядок остановочные и посадочные площадки, в также установит два новых автопавильона. В завершении на трассе поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку со светоотражающими элементами.

 

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