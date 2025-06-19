Подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальта на трассе в Комаричском районе

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Встретить лето Wink.ru предлагает за просмотром свежих киноновинок, а также ярких сериалов. Помогут создать летний вайб коллекций искрометных комедий, а на другом полюсе настроения — новые серии нуарного криминального детектива «Фишер. Затмение» (18+) из линейки Wink Originals, которые весь месяц будут выходить по четвергам.

С 18 по 27 июня на полигоне Московской железной дороге пройдёт декадник "Внимание, переезд!". Он направлен на предотвращение и снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Работники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!», приуроченной ко Всемирному дню донора. Она проходила в передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», расположенной рядом с центральными офисами энергокомпаний.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».