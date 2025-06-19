Подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальта на трассе в Комаричском районе
Подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальта на трассе в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла трасса Комаричи-Севск в Комаричском районе. Подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой» приводит в порядок 5,4 километра дороги.
В настоящее время специалисты укладывают выравнивающий слой асфальта. Помимо нового асфальта, на трассе рабочие укрепят обочины и откосы, заменят старое барьерное ограждение. Подрядчик привет в порядок остановочные и посадочные площадки, в также установит два новых автопавильона. В завершении на трассе поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку со светоотражающими элементами.