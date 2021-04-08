Понтонный мост в Брянске закрыли из-за резкого подъема воды в Десне

Пешеходам пользоваться мостом пока разрешили.

8 апреля закрыли движение автомобильного транспорта по понтонному мосту через Десну в районе набережной в Советском районе Брянска.

Как пояснили в мэрии, ограничительные меры связаны с резким подъемом уровня воды в Десне — на 7 апреля он составил 2,57 метра.

При этом контрольная отметка уровня воды, при которой мост могут развести к берегам, составляет 3 метра.

Движение пешеходов по мосту будет сохраняться до достижения водой отметки критического уровня, отметили в городской администрации.