Понтонный мост в Брянске демонтируют

В Брянске закрыли движение машин и пешеходов по понтонному мосту через реку Десну в районе набережной. Ограничения действуют с 5 июня. Старый мост собираются демонтировать.

Рывок в развитии Помощь участникам СВО, новые меры поддержки и укрепление семейных ценностей. Итоги майского заседания прокомментировал председатель областной думы Игорь Ляхов. На минувшей неделе состоялось восьмое заседание Смоленской областной Думы. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал отчет Губернатора Василия Анохина о результатах деятельности Правительства Смоленской области за 2023 год. Губернатор рассказал парламентариям о том, что было

Про «социалку», поддержку и «классные» выплаты Председатель областной Думы прокомментировал итоги майского заседания. 30 мая состоялось восьмое заседание Смоленской областной Думы. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал отчёт губернатора Василия Анохина о результатах деятельности правительства Смоленской области за 2023 год. Губернатор рассказал парламентариям о том, что было сделано его командой в прошедшем году, и о том, что сделать ещё предстоит. Депутаты приняли отчёт главы региона к сведению и проголосовали за это решение

Юбилей в расцвете сил Смоленский строительный колледж отметил 80-летие. История образовательного учреждения началась в военном 1944 году. Тогда постановлением Государственного комитета обороны в Смоленске был создан строительный техникум, где должны были готовить техников-строителей для восстановления городов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками. Из колледжа в академию В культурно-досуговый центр «Губернский» поздравить работников, выпускников и студентов этого образовательного учреждения со знаменательной датой пришли

Для нас важен каждый Василий Анохин – о работе команды в 2023 году. На прошлой неделе губернатор Василий Анохин выступил перед СМИ, общественниками и студентами с докладом об итогах работы Правительства региона в 2023 году. Также глава региона поделился планами развития Смоленщины. Доклад длился более полутра часов. Также выступление губернатора можно было в режиме онлайн смотреть на официальной страничке

Дороги местного значения Как будет меняться Руднянский район? Губернатор Василий Анохин продолжает посещать районы Смоленщины и встречаться с жителями. На прошлой неделе он побывал в Руднянском районе. О затронутых проблемах, принятых решениях и будущих проектах он рассказал по итогам визита в муниципалитет. Машины и ремонт По традиции одна из насущных тем, – состояние дорожного покрытия. «В прошлом году отремонтировали большой