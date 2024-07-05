Ограничение на посещение лесов ввели в Брянской области на шесть дней. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

Из-за высокой температуры воздуха в Брянской области повысили класс пожарной опасности в лесах. Для предотвращения пожаров с 4 по 9 июля в на землях лесного фонда региона ввели ограничение для посещения людьми и проезда транспорта.

В этот период будет усилено патрулирование специалистами лесного хозяйства. Нарушителям запрета грозят штрафы вплоть до 100 тысяч рублей.