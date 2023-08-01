Пожилые мужчина и женщина пострадали в аварии в Брянске

85-летний мужчина и 74-летняя женщина получили травмы в ДТП в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Литейной в Брянске. 21-летний водитель на Ford не соблюдал дистанцию до впереди движущегося грузового фургона Volkswagen. Машины столкнулись перед пешеходным переходом.

85-летний пассажир легковушки ушиб голову. А 74-летняя пассажирка этого же автомобиля попала в больницу с травмой голени и ушибом грудной клетки.

На водителя иномарки инспекторы составили протокол за износ протектора шин.