Причину провала на переулке Пилотов выяснят сотрудники брянского водоканала

Причину провала асфальта на дороге в переулке Пилотов областно центра выяснят сотрудники брянского водоканала. Об этом сообщили в городской администрации.

Пользователи соцсетей сообщили об образовавшемся провале асфальта между домами № 6 и 8 по переулку Пилотов в Брянске. Заместитель главы Советской районной администрации Валерий Рябцев вместе с бригадой водоканала выехали на происшествие. Провал рабочие засыпали щебёнкой.

Предварительная версия — подмыв грунта. В дождь вода стекает под уклон именно в это место. Но специалисты Брянского городской водоканала проведут дополнительное обследование, чтобы исключить серьёзные проблемы.