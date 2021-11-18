Припаркованные на Романа Брянска машины нарушителей увозят на эвакуаторе

Спецтехнику заметили у дома № 29.

ГИБДД обратила внимания на массовые нарушения правил парковки на улице Романа Брянского в Советском районе областного центра. Как сообщают местные жители в соцсетях, машины нарушителей увозят на эвакуаторе.

«Вот так поступают с теми, кто паркуется в зеленой зоне. Романа Брянского, 29», – отмечает автор снимка.

Автовладельцы из новостроек на улице Романа Брянска в свою очередь жалуются на нехватку парковочных мест.