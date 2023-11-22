Прокуратура требует отремонтировать дорогу в Фокино
Прокуратура возбудила административные дела из-за разбитой дороги в Фокино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Дятьково провела проверку публикации в соцсетях об утонувшей в грязи грунтовой дороге на улице Чапаева в городе Фокино. Сотрудники убедились, что проезжая часть вся в ямах, а в дождь и снег покрытие превращается в грязную «кашу».
На ответственного чиновника администрации Фокино прокурор возбудил дело об административном правонарушении. А мэру он внес представление с требованием привести дорогу в порядок.
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