Прокуратура требует отремонтировать дорогу в Фокино

Прокуратура возбудила административные дела из-за разбитой дороги в Фокино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Дятьково провела проверку публикации в соцсетях об утонувшей в грязи грунтовой дороге на улице Чапаева в городе Фокино. Сотрудники убедились, что проезжая часть вся в ямах, а в дождь и снег покрытие превращается в грязную «кашу».

На ответственного чиновника администрации Фокино прокурор возбудил дело об административном правонарушении. А мэру он внес представление с требованием привести дорогу в порядок.