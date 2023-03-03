Пьяного тракториста брянский суд отправил в колонию

Тракториста за пьяные покатушки и ДТП брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Севский районный суд вынес приговор по уголовному делу об управлении трактором в нетрезвом состоянии. На скамье подсудимых оказался 30-летний мужчина.

17 октября прошлого года пьяный фигурант на тракторе совершил дорожно-транспортное происшествие. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам в колонии и лишил водительских прав. Мужчина обжаловал решение, посчитав наказание суровым. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда оснований для смягчения не нашла.