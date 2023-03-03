Пьяного тракториста брянский суд отправил в колонию
Тракториста за пьяные покатушки и ДТП брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Севский районный суд вынес приговор по уголовному делу об управлении трактором в нетрезвом состоянии. На скамье подсудимых оказался 30-летний мужчина.
17 октября прошлого года пьяный фигурант на тракторе совершил дорожно-транспортное происшествие. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
Суд приговорил виновного к 10 месяцам в колонии и лишил водительских прав. Мужчина обжаловал решение, посчитав наказание суровым. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда оснований для смягчения не нашла.
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