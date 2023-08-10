Пьяного водителя из Клинцовского района лишили автомобиля и отправили в колонию

Брянский суд лишил пьяного водителя автомобиля и отправил в колонию на год. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Суд Клинцовского района рассмотрел уголовное дело о управлении машиной в состоянии опьянения. В преступлении обвинили 66-летнего мужчину.
22 апреля 2023 года фигурант не справился с управлением «Лада 2107» и совершил ДТП. Инспекторы установили у мужчины состоянии алкогольного опьянения. Полицейские также выяснили, что в сентябре 2022 года фигурант уже был осужден за пьяное вождение. Тогда он получил условный срок.
В этот раз суд отправил виновного на год и два месяца в колонию строгого режима. Также на пять лет он лишен водительских прав. А автомобиль осужденного конфисковали и обратили в собственность государства. Решение не вступил в законную силу.
04.08.2023 17:38
Всероссийский флэшмоб пройдет на железнодорожных вокзалах Москвы и Смоленска в День железнодорожника
На Курском и Ярославском вокзалах Москвы, а также на вокзале Смоленска 6 августа, в День железнодорожника, состоится всероссийский флэшмоб «Поезд, объединяющий страну – самый длинный, нарисованный на асфальте поезд». В нем смогут принять участие все желающие. На асфальте участники акции мелом изобразят локомотив и вагоны, объединив их в состав, который в профессиональный праздник подчеркнет важнейшую
03.08.2023 11:22
Капитальный ремонт пути начался на участке Гагарин – Уваровка в Смоленской области
В Смоленской области начались масштабные работы на участке Гагарин – Уваровка. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, выправку пути, укладку и сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18,3 тыс. кубометров щебня, 12 пар рельсовых плетей длиной 800