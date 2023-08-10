Пьяного водителя из Клинцовского района лишили автомобиля и отправили в колонию

Брянский суд лишил пьяного водителя автомобиля и отправил в колонию на год. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Клинцовского района рассмотрел уголовное дело о управлении машиной в состоянии опьянения. В преступлении обвинили 66-летнего мужчину.

22 апреля 2023 года фигурант не справился с управлением «Лада 2107» и совершил ДТП. Инспекторы установили у мужчины состоянии алкогольного опьянения. Полицейские также выяснили, что в сентябре 2022 года фигурант уже был осужден за пьяное вождение. Тогда он получил условный срок.

В этот раз суд отправил виновного на год и два месяца в колонию строгого режима. Также на пять лет он лишен водительских прав. А автомобиль осужденного конфисковали и обратили в собственность государства. Решение не вступил в законную силу.