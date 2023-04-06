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Пять километров трассы отремонтируют в Стародубском районе

2023, 06 апреля 16:31 На дорогах
Пять километров трассы отремонтируют в Стародубском районе
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Пять километров дороги Стародуб – Новые Ивайтёнки отремонтируют в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении. 

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году капитально отремонтируют трассу Стародуб – Новые Ивайтёнки в Стародубском муниципальном округе.  Подрядчик АО «Брянскавтодор» приведёт в порядок участок в 5,719 километра.  Там заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Всего в 2023 году в Брянской области по нацпроекту отремонтируют более 61 км автодорог и восемь мостовых сооружений. А через реку Болва на автодороге «Подъезд к г. Фокино» построят новый мост. 

 

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