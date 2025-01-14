Развязку на Северо-Западном обходе Брянска отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в порядок привели транспортную развязку на автодороге «Северо-Западный обход города Брянска» в Брянском районе. Подрядчик ИП Макарян М.В. уложил на участке асфальтобетонное покрытие. Рабочие укрепили обочины и установили новое барьерное ограждение. Также специалисты нанесли разметку.

Автодорога Северо-Западный обход города Брянска входит в опорную сеть дорог и выходит на федеральную автодорогу Р-120 Орел – Брянск – Смоленск — граница с Республикой Беларусь. Трассу обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».